Λέρος: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς στην Αγία Μαρίνα
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Λέρου καθώς 58χρονος ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός κατά την διάρκεια υποβρύχιας κατάδεισης.
Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Λέρου διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
