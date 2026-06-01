Λέρος: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς στην Αγία Μαρίνα

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Λέρου καθώς 58χρονος ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός κατά την διάρκεια υποβρύχιας κατάδεισης.

Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Λέρου διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.