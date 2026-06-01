Παιανία: Στην εντατική παραμένει ο 12χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ οδηγούσε πατίνι – “Ξεχάστηκαν τα μέτρα” λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Στην εντατική παραμένει ο 12χρονος Ρομά που παρασύρθηκε από ΙΧ το περασμένο Σάββατο στην Παιανία την ώρα που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι.

Το σοβαρό τροχαίο, έγινε το Σάββατο στην Παιανία, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μιλούσε και στο κινητό.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο 12χρονος παραβίασε πινακίδα STOP σε διασταύρωση με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο στο «Παίδων» με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ανέφερε πως μόνο τον Μάιο, πάνω από 80 παιδιά ηλικίας μέχρι 16 χρόνων, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από ατύχημα που είχαν με πατίνι. Ελάχιστα από αυτά τα παιδιά, φορούσαν κράνος, σύμφωνα με τον ίδιο.

“Ταυτόχρονα στα γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από πατίνια. Το 80% εξ αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Δεν φοράνε κράνος. Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανές, δεν φοράνε κράνος, δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Καμία οδηγική συμπεριφορά.

Που είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες θα έλεγα;” καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.