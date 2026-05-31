Σκηνές τρόμου στον Βόλο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (Βίντεο)

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν διερχόμενοι οδηγοί στον οδικό άξονα Βόλου – Νεοχωρίου, όταν ένα φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το σοβαρό περιστατικό, το οποίο από καθαρή τύχη δεν κατέληξε σε τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30.05), στο ύψος της περιοχής του Αγίου Βλασίου.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο οδηγός του φορτηγού προχώρησε σε έναν άκρως ριψοκίνδυνο ελιγμό.

Η αντικανονική κίνηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ύπαρξη διπλής διαχωριστικής λωρίδας, κλειστή στροφή, και εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για τους κινούμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού που κατέγραψε το συμβάν, η κατάσταση στο σημείο ήταν οριακή. Τη στιγμή της αιφνίδιας εμφάνισης του φορτηγού, η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν αυξημένη τόσο μπροστά όσο και παραπλεύρως του, γεγονός που εκμηδένιζε τα περιθώρια ελιγμών διαφυγής.

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, οι πιθανότητες αποφυγής ενός βαρύτατου τραυματισμού ήταν ελάχιστες.