ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές τρόμου στον Βόλο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (Βίντεο)

Επικίνδυνοι ελιγμοί σε σημείο χωρίς ορατότητα

Σκηνές τρόμου στον Βόλο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν διερχόμενοι οδηγοί στον οδικό άξονα Βόλου – Νεοχωρίου, όταν ένα φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το σοβαρό περιστατικό, το οποίο από καθαρή τύχη δεν κατέληξε σε τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30.05), στο ύψος της περιοχής του Αγίου Βλασίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο οδηγός του φορτηγού προχώρησε σε έναν άκρως ριψοκίνδυνο ελιγμό.

Η αντικανονική κίνηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ύπαρξη διπλής διαχωριστικής λωρίδας, κλειστή στροφή, και εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα για τους κινούμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού που κατέγραψε το συμβάν, η κατάσταση στο σημείο ήταν οριακή. Τη στιγμή της αιφνίδιας εμφάνισης του φορτηγού, η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν αυξημένη τόσο μπροστά όσο και παραπλεύρως του, γεγονός που εκμηδένιζε τα περιθώρια ελιγμών διαφυγής.

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, οι πιθανότητες αποφυγής ενός βαρύτατου τραυματισμού ήταν ελάχιστες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ