Βόλος: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 30χρονη – Προσβλήθηκε λίγες μέρες μετά τον τοκετό
Tο μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον
Συναγερμός σήμανε στο Βόλο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 30χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η γυναίκα προσβλήθηκε από τον ιό 20 μέρες αφότου είχε γεννήσει.
Σύμφωνα με το gegonota.news, χθες το απόγευμα σήμανε συναγερμός στο Νοσοκομείο του Βόλου όταν η 30 χρονη μεταφέρθηκε με πυρετό και πόνο στον αυχένα, ενώ είχε συμπτώματα σύγχησης. Σήμερα αναμένεται να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι μικροβιακή ή ιογενής, ενώ οι γιατροί εκτιμούν το περιστατικό ως σπάνιο καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της ενώ θεωρητικά το περιβάλλον που ζει είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας. Η γυναίκα λόγω της φυσιολογικής καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος ήταν ευάλωτη σε λοιμώξεις.
Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας (το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) εξαρτάται από το αίτιο.
Για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4 ημέρες), ενώ για την ιογενή συνήθως διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον τύπο του ϊού που προσβλήθηκε η 30χρονη. Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με την νεαρή γυναίκα.
