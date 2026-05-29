ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Βόλος: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 30χρονη – Προσβλήθηκε λίγες μέρες μετά τον τοκετό

Tο μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον

Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 12:23

Συναγερμός σήμανε στο Βόλο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 30χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η γυναίκα προσβλήθηκε από τον ιό 20 μέρες αφότου είχε γεννήσει.

Σύμφωνα με το gegonota.news, χθες το απόγευμα σήμανε συναγερμός στο Νοσοκομείο του Βόλου όταν η 30 χρονη μεταφέρθηκε με πυρετό και πόνο στον αυχένα, ενώ είχε συμπτώματα σύγχησης. Σήμερα αναμένεται να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι μικροβιακή ή ιογενής, ενώ οι γιατροί εκτιμούν το περιστατικό ως σπάνιο καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της ενώ θεωρητικά το περιβάλλον που ζει είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας. Η γυναίκα λόγω της φυσιολογικής  καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος  ήταν ευάλωτη σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας (το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) εξαρτάται από το αίτιο.

Για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4 ημέρες), ενώ για την ιογενή συνήθως διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον τύπο του ϊού που προσβλήθηκε η 30χρονη. Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με την νεαρή γυναίκα.

