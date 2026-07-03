Θρίλερ στο Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ένας 17χρονος Άγγλος, που τα ξημερώματα της Παρασκευής 3/7 έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στις 5 τα ξημερώματα, όταν ο 17χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή.

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Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια της πτώσης του 17χρονου στο Χαλάνδρι διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.