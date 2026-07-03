Δεκάδες κακοποιημένα παιδιά εγκλωβισμένα στα νοσοκομεία Παίδων – Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους

Παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από κακοποιητικά ή ακατάλληλα οικογενειακά περιβάλλοντα, παραμένουν εγκλωβισμένα σε θαλάμους των νοσοκομείων, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμη προνοιακή δομή.

Οι εργαζόμενοι του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού εκφράζουν βαθιά ανησυχία και έντονο προβληματισμό, καθώς εδώ και χρόνια δεν έχει βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα της φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ευαίσθητο θέμα

Οι εργαζόμενοι όπως υποστηρίζουν συχνά καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο ιατρικά περιστατικά, αλλά και σύνθετα κοινωνικά προβλήματα καθώς πολλοί ανήλικοι έχουν παραβατική συμπεριφορά. Κι ενώ και τα ίδια τα παιδιά είναι θύματα, συχνά δημιουργούνται προβλήματα στο νοσοκομείο όπου οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται διαχειριστούν.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, το οποίο το σωματείο μας έχει αναδείξει επανειλημμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας» αναφέρουν οι εργαζόμενοι του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Τα περιστατικά που ανησυχούν τους εργαζόμενους

Πρόσφατα, το προσωπικό του νοσοκομείου κλήθηκε εκ νέου να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας.

«Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε απευθύνει αντίστοιχη ενημέρωση για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 12-13/3/2026, όταν έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή σε κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών» επισημαίνουν οι εργαζόμενοι.

Τα περιστατικά αυτά, όπως προκύπτει και από το επίσημο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, δεν είναι μεμονωμένα. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αντίστοιχα περιστατικά όπως τονίζουν, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των υπολοίπων ασθενών, ενώ όπως λένε οι προκλήσεις αυτές τείνουν να αποκτήσουν καθημερινό χαρακτήρα. Για αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασης από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τους ίδιους, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλείται, παράλληλα με τον ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας για την περίθαλψη των ασθενών, να διαχειριστεί κοινωνικά περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη υποστήριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παράλληλα, οφείλουμε να τονίσουμε την ανάγκη προστασίας αυτών των ευάλωτων παιδιών. Προερχόμενα από απαιτητικά οικογενειακά περιβάλλοντα, στερούνται την κατάλληλη ψυχοκοινωνική μέριμνα που θα τους παρείχε μια εξειδικευμένη δομή. Το να παραμένουν υγιή παιδιά εντός των νοσοκομειακών θαλάμων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ,πολλές φορές ξεπερνώντας τα είκοσι σε αριθμό,δεν συνάδει με τα δικαιώματα του παιδιού ούτε βοηθά στην ομαλή ανάπτυξή τους» αναφέρει το σωματείο εργαζομένων.

Ζητούν η Πολιτεία να μεριμνήσει προληπτικά. Εάν όπως λένε σε αυτά τα παιδιά δεν παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα και καθοδήγηση, ο κίνδυνος κοινωνικής τους περιθωριοποίησης όπως αναφέρουν είναι μεγάλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποίηση

Οι εργαζόμενοι του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προκήρυξαν για σήμερα δίωρη στάση εργασίας μεταξύ 10.00 και 12.00, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.00 στην είσοδο του νοσοκομείου.

Ζητάνε την άμεση δημιουργία κατάλληλων δομών φιλοξενίας, στελεχωμένων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να μετακινηθούν τα παιδιά αυτά σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.