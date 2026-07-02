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Ανείπωτη τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα

Δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή διασώστες και ιατροί

Ανείπωτη τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:27

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία καθώς ένα 6χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το 6χρονο παιδί που ήταν στην διώροφη κατοικία μαζί με την μητέρα του, η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια, ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του.

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Λίγο αργότερα, η μητέρα κατάλαβε πως το παιδί ήταν στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα έφτασαν στο σημείο διασώστες και προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να το επαναφέρουν στη ζωή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας στην Μεσσηνία διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να φανούν τα αίτια του θανάτου του 6χρονου παιδιού.

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