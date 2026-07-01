Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30/6 στον στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν μία 62χρονη γυναίκα έπεσε, από ταράτσα διώροφου κτιρίου σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 62χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

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Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται εκείνο της αυτοχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Ωστόσο, επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.