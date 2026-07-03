Γνωστός τράπερ, διάσημο μοντέλο-επιχειρηματίας και TikToker κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τζόγου

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, ελληνικής υπηκοότητας, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ανάμεσά στα τέσσερα άτομα συγκαταλέγονται ένας πασίγνωστος τράπερ, ένα διάσημο μοντέλο-επιχειρηματίας και ένας TikToker, όλοι τους με χιλιάδες ακολούθους στα social media.

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Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του ενός επιχειρηματία-influencer πριν από μερικούς μήνες είχε εμπλακεί και στην ογκώδη δικογραφία για την υπόθεση βαριάς φοροδιαφυγής, εικονικών εταιρειών, τιμολογίων και προσλήψεων, αλλά και της μη απόδοσης εισφορών.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), σύμφωνα με την οποία τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέβησαν τον Ιούλιο του 2025 σε παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την ανωτέρω Επιτροπή.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε εκτεταμένη και ενδελεχής διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση λογαριασμών-προφίλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παραπάνω προέβησαν σε παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως “influencers”.

Σημειώνεται ότι, οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στη Blacklist που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

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Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.