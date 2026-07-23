Χανιά: Προσάραξε τουριστικό σκάφος με 10 επιβαίνοντες – Επιχείρηση του Λιμενικού για την απομάκρυνσή τους

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων Χανίων, όταν επιβατηγό-τουριστικό σκάφος με συνολικά 10 επιβαίνοντες προσάραξε, ενώ παρουσίασε εισροή υδάτων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με ένα περιπολικό σκάφος να σπεύδει στην περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και τρία ιδιωτικά σκάφη.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οκτώ επιβάτες περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται με ασφάλεια στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το σκάφος προσάραξε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.