Ε65: Τι αλλάζει με τον πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της χώρας

Η ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στις οδικές υποδομές της χώρας. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, ο αυτοκινητόδρομος λειτουργεί πλέον σε όλο το μήκος του, συνολικά 182,1 χιλιομέτρων, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Μικρότερες αποστάσεις και ταχύτερες μετακινήσεις

Η λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ διευκολύνεται αισθητά η πρόσβαση σε περιοχές όπως τα Μετέωρα, τα Τρίκαλα, η Καλαμπάκα, η Λίμνη Πλαστήρα και το Καρπενήσι.

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Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου δύο ώρες ο συνολικός χρόνος μεταφοράς από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια, ενώ ενισχύονται οι εμπορευματικές μεταφορές μέσω της σύνδεσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου.

Έργο με ευρωπαϊκή σημασία

Ο Ε65 αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό οδικό άξονα που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τη συνδεσιμότητα της χώρας, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς οδικές μεταφορές προς την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμβολή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ολοκλήρωση του έργου

Ο Ε65 κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ τη λειτουργία και διαχείρισή του έχει η Κεντρική Οδός. Το έργο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οδικές υποδομές που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης σε όλο το μήκος του. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

14 ανισόπεδους κόμβους και 4 ημικόμβους.

5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη εκείνη της Όθρυος, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.

31 γέφυρες, με μεγαλύτερη τη γέφυρα του Πηνειού, μήκους 595 μέτρων.

Σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης, καθώς και σύγχρονα κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και των σηράγγων.

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, ο νέος αυτοκινητόδρομος αντικαθιστά μεγάλο μέρος ενός παλαιότερου οδικού δικτύου με αυξημένη επικινδυνότητα, προσφέροντας ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς και επαγγελματίες των μεταφορών. Παράλληλα, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας στις περιοχές που εξυπηρετεί.