Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Διασωληνωμένος με εγκαύματα στο 90% του σώματός του ο 70χρονος ιδιοκτήτης

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 70χρονου ιδιοκτήτη της βιοτεχνίας που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στα Χανιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, ο 70χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, φέροντας εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 90% του σώματός του, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος από τις εγκαταστάσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό, καθώς και το εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία τόσο για τα αίτια της έκρηξης όσο και για την πορεία της υγείας του 70χρονου.