Θρίλερ στη Χαλκιδική: 83χρονη Γερμανίδα βρέθηκε γυμνή και νεκρή μέσα στο σπίτι της – Στο σημείο ιατροδικαστής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στη Νικήτη Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό μιας 83χρονης γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, μέσα στο σπίτι της το μεσημέρι της Πέμπτης (18.06).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε στις 14:15, όταν η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, αναφέροντας πως η μητέρα της βρέθηκε νεκρή.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει κληθεί και μεταβαίνει στην περιοχή ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν σχολαστικά όλα τα πιθανά σενάρια και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 83χρονη έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.