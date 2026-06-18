Φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου (Βίντεο)

Ένα ακόμη περιστατικό με όχημα που δεν υπολόγισε σωστά το συνολικό του ύψος βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με ένα φορτηγό που επιχείρησε να περάσει κάτω από γέφυρα χωρίς να διαθέτει τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο.

Το συμβάν εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων γεγονότων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο της χώρας, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία και αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα κατά την κίνηση βαρέων οχημάτων.

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Λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχο περιστατικό στον Κηφισό, όπου γερανός συνοδείας υπηρεσιακού οχήματος προσέκρουσε σε πινακίδα λίγο πριν την έξοδο προς την Πέτρου Ράλλη, ένα νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιου είδους ατυχήματα δεν είναι μεμονωμένα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα φορτηγό επιχείρησε να διέλθει κάτω από γέφυρα, έχοντας φορτωμένη στην καρότσα του την καμπίνα ενός δεύτερου οχήματος μαζί με έναν αναδιπλωμένο μηχανικό γερανό. Ο συνδυασμός του ύψους των φορτίων είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές περιθώριο για τη διέλευση.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, τόσο η καμπίνα όσο και ο γερανός βρίσκονταν τοποθετημένα πάνω στο ήδη υψηλό φορτίο του φορτηγού, με αποτέλεσμα το ανώτερο σημείο του γερανού να προσκρούει στη γέφυρα. Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, η διέλευση δεν κατέστη δυνατή.

Αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, λόγω χαμηλών ταχυτήτων και της φύσης της κατασκευής, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αποκόλλησης τμήματος του φορτίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση σημαντικών ζημιών σε υποδομές μπορεί να επιφέρει νομικές συνέπειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που σχετίζονται με την επικίνδυνη οδήγηση.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και πρόσφατα στη Λάρισα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη μάντρα, προκαλώντας τραυματισμό.