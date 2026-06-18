Κάτω Πατήσια: “Ξήλωσαν” υπερσύγχρονο εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων – Το καφέ-μπαρ “βιτρίνα”

Ένα πλήρως εξοπλισμένο και ιδιαίτερα οργανωμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στα Κάτω Πατήσια, που φέρεται να τροφοδοτούσε δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν και εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 16ης Ιουνίου στα Κάτω Πατήσια, οδηγώντας στη σύλληψη δύο υπηκόων Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

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Κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων στα Κάτω Πατήσια: Το Καφέ-μπαρ «βιτρίνα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει από τις αρχές του 2025 ένα ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα παραγωγής και διακίνησης πλαστών εγγράφων.

Ως «βιτρίνα» φέρεται να χρησιμοποιούσαν καφέ-μπαρ στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, όπου πραγματοποιούσαν συναντήσεις με συνεργαζόμενα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και έκλειναν συμφωνίες για την κατασκευή εγγράφων κατά παραγγελία.

Ο ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο, λειτουργώντας κρυφό εργαστήριο μέσα σε διαμέρισμα της περιοχής.

Ο δεύτερος αναλάμβανε την επικοινωνία με τους «πελάτες», συγκέντρωνε φωτογραφίες, στοιχεία ταυτότητας και ειδικές απαιτήσεις και τα παρέδιδε στο εργαστήριο για την παραγωγή των εγγράφων.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση των κινήσεων των υπόπτων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο να αποχωρεί από την οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» και να κατευθύνεται προς το καφέ-μπαρ. Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε πλαστά ιταλικά δελτία ταυτότητας, έτοιμα προς διάθεση.

Ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στο διαμέρισμα, όπου αποκαλύφθηκε το παράνομο εργαστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότεροι από 370 πλαστογραφημένοι ή υπό κατασκευή ταξιδιωτικοί τίτλοι, μεταξύ των οποίων 243 δελτία ταυτότητας, 46 διαβατήρια, άδειες διαμονής, διπλώματα οδήγησης και θεωρήσεις εισόδου (Visa) διαφόρων χωρών.

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Κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων στα Κάτω Πατήσια: Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και διεθνείς διαστάσεις

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, εκτυπωτές, θερμοκολλητές, μεταλλικές μήτρες και σφραγίδες που αναπαρήγαγαν χαρακτηριστικά ασφαλείας επίσημων κρατικών εγγράφων.

Παράλληλα, βρέθηκαν περισσότερα από 300 ψηφιακά πρότυπα ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων κρατών, έτοιμα προς εκτύπωση.

Από την έως τώρα έρευνα εκτιμάται ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, με τις τιμές πώλησης να φτάνουν τα 900 ευρώ για κάθε πλαστό διαβατήριο και τα 600 ευρώ για κάθε δελτίο ταυτότητας.

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Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς για τη διερεύνηση της διεθνικής δράσης του κυκλώματος αναμένεται να συνδράμουν ειδικοί εμπειρογνώμονες της Europol, στο πλαίσιο της δράσης EMPACT EAST MED και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των οργανωμένων δικτύων παράνομης μετανάστευσης.