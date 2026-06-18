Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα νύχια του Ιταλού – Το όπλο είχε αποτυπώματα από τη μητέρα και τον γιο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς τα τελευταία στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια φέρνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι κηλίδες που είχαν εντοπιστεί στα εσώρουχα και την πετσέτα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος, αποδείχθηκε τελικά πως δεν οφείλονταν σε αίμα.

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Παράλληλα, οι εξειδικευμένες εξετάσεις απέβησαν αρνητικές ως προς την ύπαρξη υπολειμμάτων πυρίτιδας στα νύχια του κατηγορουμένου.

Αποτυπώματα των θυμάτων στο όπλο

Την ίδια στιγμή, καθοριστικής σημασίας κρίνεται το εύρημα στο όπλο που κατασχέθηκε από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, επάνω στο όπλο ταυτοποιήθηκαν αποκλειστικά δακτυλικά αποτυπώματα της 54χρονης μητέρας και του γιου της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του έως και μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη ή εμπλοκή στη δολοφονία της συντρόφου του και του παιδιού της, με τα νέα επιστημονικά δεδομένα να εξετάζονται πλέον σχολαστικά από τις δικαστικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης, οι Αρχές προχώρησαν στο επίσημο σφράγισμα της κατοικίας στο Αίγιο, όπου είχαν εντοπιστεί θανάσιμα τραυματισμένοι η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της.

Η διαδικασία αποκλεισμού του χώρου της τραγωδίας υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη δύο δικαστικών επιμελητών.

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