Χαλκιδική: Διαρροή λυμάτων στη θάλασσα Νικήτης λόγω βλάβης στον βιολογικό καθαρισμό

Ανεπεξέργαστα λύματα κατέληξαν στη θάλασσα στην παραλία της Νικήτης, στον δήμο Σιθωνίας στη Χαλκιδική, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη γεννήτρια η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής.

Όπως δήλωσε στη Voria.gr ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, στις 07:00 το πρωί εντοπίστηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση της μονάδας και περίπου μισή ώρα αργότερα ο δήμος ενημέρωσε τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο μεταξύ τέθηκε σε λειτουργία η εφεδρική γεννήτρια, ώστε να αποκατασταθεί προσωρινά το πρόβλημα. «Ο δήμος κάλεσε επανειλημμένα τον ΔΕΔΔΗΕ για να ενημερώσει για το πρόβλημα ξανά στις 9:10, 9:35 και στις 12:34 χωρίς να έρθει κανείς», κατήγγειλε ο κ. Μαλλίνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη την ίδια χρονική στιγμή, όπως αναφέρθηκε, σημειώθηκε και αστοχία στη γεννήτρια, με αποτέλεσμα να διαφύγουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα λύματα από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Για προληπτικούς λόγους, ο δήμος προχώρησε στην απομάκρυνση των λουομένων από την παραλία της Χαλκιδικής μέχρι νεοτέρας.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαλλίνης, λίγο μετά τις 14:00 έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ήδη βρίσκονταν εκεί οι λιμενικές αρχές για την τοποθέτηση προστατευτικών φραγμάτων και την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας τόνισε επίσης ότι ο δήμος έχει αποστείλει εξώδικο προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών σχετικά με το περιστατικό.