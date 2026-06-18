Χαλκιδική: Διαρροή λυμάτων στη θάλασσα Νικήτης λόγω βλάβης στον βιολογικό καθαρισμό
Ο δήμος θα στείλει εξώδικο προς τον ΔΕΔΔΗΕ
Ανεπεξέργαστα λύματα κατέληξαν στη θάλασσα στην παραλία της Νικήτης, στον δήμο Σιθωνίας στη Χαλκιδική, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη γεννήτρια η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής.
Όπως δήλωσε στη Voria.gr ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, στις 07:00 το πρωί εντοπίστηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση της μονάδας και περίπου μισή ώρα αργότερα ο δήμος ενημέρωσε τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο μεταξύ τέθηκε σε λειτουργία η εφεδρική γεννήτρια, ώστε να αποκατασταθεί προσωρινά το πρόβλημα. «Ο δήμος κάλεσε επανειλημμένα τον ΔΕΔΔΗΕ για να ενημερώσει για το πρόβλημα ξανά στις 9:10, 9:35 και στις 12:34 χωρίς να έρθει κανείς», κατήγγειλε ο κ. Μαλλίνης.
Εκείνη την ίδια χρονική στιγμή, όπως αναφέρθηκε, σημειώθηκε και αστοχία στη γεννήτρια, με αποτέλεσμα να διαφύγουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα λύματα από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Για προληπτικούς λόγους, ο δήμος προχώρησε στην απομάκρυνση των λουομένων από την παραλία της Χαλκιδικής μέχρι νεοτέρας.
Όπως δήλωσε ο κ. Μαλλίνης, λίγο μετά τις 14:00 έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ήδη βρίσκονταν εκεί οι λιμενικές αρχές για την τοποθέτηση προστατευτικών φραγμάτων και την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Ο δήμαρχος Σιθωνίας τόνισε επίσης ότι ο δήμος έχει αποστείλει εξώδικο προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών σχετικά με το περιστατικό.
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