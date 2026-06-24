Απειλεί ξανά με κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ το Ιράν λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Ιράν είναι πανέτοιμο να κλείσει ξανά το Στενό του Ορμούζ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Δοκιμάζοντας την ασταθή εκεχειρία του πολέμου στο Ιράν, η ανακοίνωση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη που σκότωσε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία εκεχειρία το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά της και τους κατοίκους της. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εκτός εάν το Ισραήλ δεσμευτεί να αποσυρθεί.

«Δεν αποσύρουμε και από αυτή τη στιγμή — και αυτό είναι ένα διπλωματικό επίτευγμα — δεν υπάρχει αμερικανική απαίτηση για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο υπουργός Ίσραελ Κατζ.

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συναντώνται ξανά αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Ο Λίβανος ελπίζει ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο για την αποχώρηση του Ισραήλ.