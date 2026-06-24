Απειλεί ξανά με κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ το Ιράν λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο
Τι αναφέρει η Τεχεράνη
Το Ιράν είναι πανέτοιμο να κλείσει ξανά το Στενό του Ορμούζ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.
Δοκιμάζοντας την ασταθή εκεχειρία του πολέμου στο Ιράν, η ανακοίνωση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη που σκότωσε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία εκεχειρία το Σάββατο.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά της και τους κατοίκους της. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εκτός εάν το Ισραήλ δεσμευτεί να αποσυρθεί.
«Δεν αποσύρουμε και από αυτή τη στιγμή — και αυτό είναι ένα διπλωματικό επίτευγμα — δεν υπάρχει αμερικανική απαίτηση για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο υπουργός Ίσραελ Κατζ.
Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συναντώνται ξανά αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Ο Λίβανος ελπίζει ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο για την αποχώρηση του Ισραήλ.
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