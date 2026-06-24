Δήμος Αθηναίων: Ψήφισμα για τα Προσφυγικά – Ζητά διακοπή της σύμβασης της Περιφέρειας και αναστολή της απεργίας πείνας

Παρέμβαση για το κρίσιμο ζήτημα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πραγματοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, μέσω επίσημου ψηφίσματος που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Με την απόφασή του αυτή, το ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου απευθύνει διπλό κάλεσμα προς την Περιφέρεια Αττικής και την κοινότητα των κατοίκων, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.

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Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση διακοπή της υλοποίησης της τρέχουσας σύμβασης της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση προς την κοινότητα των Προσφυγικών για την αναστολή της απεργίας πείνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα βασικά σημεία του ψηφίσματος

Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων επικεντρώνεται στην ανάγκη εξεύρεσης μιας βιώσιμης και συναινετικής λύσης για το ιστορικό συγκρότημα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θέτοντας ως προτεραιότητες τα εξής:

Πάγωμα των διαδικασιών: Ζητείται η αναστολή των προγραμματισμένων έργων ή παρεμβάσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για διαβούλευση.

Ζητείται η αναστολή των προγραμματισμένων έργων ή παρεμβάσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για διαβούλευση. Προστασία της ανθρώπινης ζωής: Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υγεία των απεργών πείνας και καλεί την κοινότητα των Προσφυγικών να αναστείλει την κινητοποίηση, ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υγεία των απεργών πείνας και καλεί την κοινότητα των Προσφυγικών να αναστείλει την κινητοποίηση, ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες. Έναρξη διαλόγου: Υπογραμμίζεται η ανάγκη να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, κράτος και κάτοικοι), ώστε το οικιστικό συγκρότημα να αναπλαστεί με σεβασμό στην ιστορικότητά του και τις κοινωνικές ανάγκες.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου το ζήτημα των Προσφυγικών βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με την τοπική αυτοδιοίκηση να επιχειρεί να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου, στόχος του ψηφίσματος είναι να λειτουργήσει ως «γέφυρα» προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση, να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη στην περιοχή και να ανοίξει ο δρόμος για ένα συνολικό, δίκαιο σχέδιο αξιοποίησης των ιστορικών κτιρίων.