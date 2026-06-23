Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο: Ζήτησαν από πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε καρκινοπαθή σε πλοίο να πληρώσει εισιτήριο (φωτογραφία)

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, για ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Δευτέρα, 22 Ιουνίου στο λιμάνι της Θάσου.

Σύμφωνα με το proininews, κατά τη διάρκεια επείγουσας διακομιδής ασθενούς, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προσήλθε στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή, όπως γίνεται διαχρονικά για την άμεση μεταφορά επειγόντων περιστατικών.



Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του.

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Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. ΦΩΤΟ: proininews

Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, Κώστας Τσιτσιλικάκης, ζητήθηκε κανονικά η καταβολή κομίστρου, αψηφώντας κάθε πρωτόκολλο που ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στη χώρα μας.

«Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ’ όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν ”να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει”», περιγράφει ο κ. Τσιτσιλικάκης, περιγράφοντας το συμβάν. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, στη λογομαχία ενεπλάκη και ο ίδιος ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος μίλησε με άσχημο τρόπο στους διασώστες, απαιτώντας να καταβληθούν τα χρήματα, παρά το γεγονός ότι τόσα χρόνια τα ασθενοφόρα περνούν ελεύθερα, τόσο από τα διόδια όσο και στα ferry boat.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 75χρονος καρκινοπαθής

Το περιστατικό λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς η διακομιδή δεν ήταν ρουτίνας, αλλά είχε εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα για τη ζωή ηλικιωμένου ασθενούς.

Ο 75χρονος άνδρας, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο και πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια, έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα από το Κέντρο Υγείας Πρίνου στο Νοσοκομείο της Καβάλας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του.

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Η γραφειοκρατική εμμονή και η απαράδεκτη συμπεριφορά των υπευθύνων του πλοίου έθεσαν σε δεύτερη μοίρα την ανθρώπινη ζωή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης και των διασωστών.