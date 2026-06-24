Φονικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Δεκάδες πνιγμοί στη Γαλλία επειδή δεν ξέρουν κολύμπι – Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Δανία, Σουηδία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που τη σαρώνει προκαλεί τραγικό απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και καταρρίπτει το ένα μετεωρολογικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Από τον ευρωπαϊκό νότο, όπου ο υδράργυρος αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα, μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες τίθενται σε κατάσταση επιφυλακής για σπάνια για το κλίμα τους φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

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Γαλλία: Τραγωδία με δεκάδες πνιγμούς και το 75% της χώρας σε «κόκκινο» συναγερμό

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μον Μπρεζέον, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Το 50% των θυμάτων αφορά ανήλικα παιδιά, γεγονός που αποδίδεται τόσο στις ακραίες θερμοκρασίες που ώθησαν τους πολίτες προς το νερό, όσο και στο σοβαρό έλλειμμα κολυμβητικών δεξιοτήτων στη χώρα. Ενδεικτικά, στη Μασσαλία, το 35% των παιδιών αδυνατεί να κολυμπήσει.

Σε πολιτικό επίπεδο, η βουλευτής της αριστεράς Ματίλντ Πανό προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, το οποίο προβλέπει τη δεσμευτική ένταξη μαθημάτων κολύμβησης στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη πρόσληψη εκπαιδευτών και ανέγερση νέων κολυμβητηρίων.

Μετεωρολογικό «κραχ» με 51 εκατομμύρια πολίτες στο κόκκινο

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία, καθώς από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας:

72 διαμερίσματα τίθενται στο ανώτατο επίπεδο («κόκκινος συναγερμός»), επηρεάζοντας περίπου 51,1 εκατομμύρια πολίτες (πάνω από τα 3/4 του πληθυσμού).

17 διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό».

Συνολικά, άνω του 95% του πληθυσμού της μητροπολιτικής Γαλλίας (63,5 εκατ. άνθρωποι) επηρεάζεται άμεσα, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 5,6 εκατομμύρια ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών, οι οποίοι ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες.

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό 75 ετών για τον μήνα Ιούνιο

Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η Ισπανία κατέγραψε τη Δευτέρα και την Τρίτη τις υψηλότερες θερμοκρασίες για τον μήνα Ιούνιο από το 1950, με τη μέση ημερήσια θερμοκρασία στη χώρα να αγγίζει τους 28,17°C.

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Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις τον προηγούμενο χρόνο, στις 30 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια βρίσκεται σε καθεστώς προειδοποίησης, ενώ περιοχές της Ανδαλουσίας, της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση «εξαιρετικού κινδύνου» (κόκκινος συναγερμός).

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Μάλιστα, στην κωμόπολη Τάμα της Κανταβρίας σημειώθηκε απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 43,7°C.

Aπό το 1975 η Ισπανία έχει πληγεί από 78 καύσωνες, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να εκδηλώνεται στον 21ο αιώνα.

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Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο στα χρονικά της χώρας, αφήνοντας πίσω του 3.832 θανάτους που αποδόθηκαν επισήμως στις ακραίες θερμοκρασίες.

Σκανδιναβία: Πρωτοφανής τροπική ζέστη και υγρασία

Το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται πλέον και προς τον ευρωπαϊκό Βορρά, προκαλώντας την κινητοποίηση των εκεί αρχών.

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Στη Δανία το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI) εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για το σύνολο σχεδόν της χώρας από την Παρασκευή έως το βράδυ της Κυριακής.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 35°C στα νότια και ανατολικά, ενώ η κατάσταση θα επιβαρυνθεί σημαντικά από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Ανάμεσα στα μέτρα προστασίας, οι διοργανωτές του διάσημου metal φεστιβάλ Copenhell στην Κοπεγχάγη εξέδωσαν ειδικές συστάσεις προς τους παρευρισκόμενους για συνεχή ενυδάτωση.

Στη Σουηδία η μετεωρολογική υπηρεσία SMHI έθεσε σε κίτρινο συναγερμό τις νότιες περιοχές της χώρας για την Παρασκευή και το Σάββατο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 30°C.

Αν και επισήμως το φαινόμενο δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια του παρατεταμένου καύσωνα για τα δεδομένα της περιοχής, οι αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις προσοχής προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.