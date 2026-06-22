Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή μετά από παράσυρση στη Λεωφόρο Μεσογείων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06) στην Αγία Παρασκευή, με θύμα μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 14:00, επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του οχήματος παρέσυρε την πεζή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας.