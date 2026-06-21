Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός 60χρονος περιπατητής στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά καθώς εντοπίστηκε νεκρός 60χρονος περιπατητής στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν για την παρουσία ενός άνδρα που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο του φαραγγιού και δεν έδειχνε σημάδια ζωής. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στην έξοδο του φαραγγιού για την παραλαβή του 60χρονου. Δυστυχώς, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.