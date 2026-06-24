Θρίλερ στην Αττάλεια της Τουρκίας: Νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Θρίλερ επικρατεί στην Αττάλεια της Τουρκίας καθώς εντοπίστηκε νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, ο 70χρονος είχε ταξιδέψει στις 21 Ιουνίου στην περιοχή συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή και διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, με το ιατρικό προσωπικό να διαπιστώνει τον θάνατό του.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. pic.twitter.com/hxLZio05DF— Takvim (@takvim) June 24, 2026

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.