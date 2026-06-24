Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Θρίλερ στην Αττάλεια της Τουρκίας: Νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Θρίλερ στην Αττάλεια της Τουρκίας: Νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου
DEBATER NEWSROOM

Θρίλερ επικρατεί στην Αττάλεια της Τουρκίας καθώς εντοπίστηκε νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, ο 70χρονος είχε ταξιδέψει στις 21 Ιουνίου στην περιοχή συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή και διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, με το ιατρικό προσωπικό να διαπιστώνει τον θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ