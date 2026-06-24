Θρίλερ στην Αττάλεια της Τουρκίας: Νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Θρίλερ επικρατεί στην Αττάλεια της Τουρκίας καθώς εντοπίστηκε νεκρός 70χρονος Έλληνας τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου.
Συγκεκριμένα, ο 70χρονος είχε ταξιδέψει στις 21 Ιουνίου στην περιοχή συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή και διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, με το ιατρικό προσωπικό να διαπιστώνει τον θάνατό του.
Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
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