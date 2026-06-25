Θρίλερ με 12χρονη: Εξαφανίστηκε από τα Εξάρχεια και εντοπίστηκε στην Πάτρα με 23χρονο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 12χρονης κοπέλας, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή των Εξαρχείων και εντοπίστηκε τελικά στην Πάτρα, συνοδευόμενη από έναν 23χρονο άνδρα.

Καταλυτικό ρόλο στη διάσωση της ανήλικης διαδραμάτισε η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και μια εφαρμογή γεωεντοπισμού (GPS) που είχε εγκαταστήσει η μητέρα της στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

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Το χρονικό της εξαφάνισης και το «ύποπτο» μήνυμα

Η ανήλικη αναχώρησε από την οικία της την Κυριακή 21 Ιουνίου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, η απουσία της κοπέλας δεν έγινε αμέσως αντιληπτή.

Η ανησυχία ξεκίνησε όταν η 12χρονη σταμάτησε να ανταποκρίνεται στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ και η γραπτή επικοινωνία μαζί της κίνησε υποψίες.

Το τελευταίο γραπτό μήνυμα που εστάλη από τη συσκευή της ανήλικης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι καλά εδώ, μην ανησυχείς μαμά».

Κατά τις ίδιες πηγές, η μητέρα ενημέρωσε τις διωκτικές αρχές πως η κόρη της διατηρούσε διαδικτυακή επαφή για περίπου έναν χρόνο με ένα άτομο, μέσω συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας.

Ο εντοπισμός μέσω application και η σύλληψη

Η λύση στο μυστήριο δόθηκε χάρη σε εφαρμογή γονικού ελέγχου, η οποία εξέπεμψε το ακριβές στίγμα της ανήλικης στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι Αρχές της Αθήνας ενημέρωσαν αμέσως τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις της Πάτρας, οι οποίες έστησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Η 12χρονη βρέθηκε τελικά στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Δίπλα της βρισκόταν ο 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από τους αστυνομικούς.