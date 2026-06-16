Δολοφονία στα Εξάρχεια: Συγκατοικούσε με έναν Γεωργιανό ο 25χρονος Τούρκος – Είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην χώρα του το θύμα

Απαντήσεις σε ανθρώπους που είχαν επαφή με τον 25χρονο Τούρκο, θύμα της εν ψυχρώ δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα Εξάρχεια.

Οι αρχές βρίσκονται στην αναζήτηση του Γεωργιανού που συγκατοικούσε με το θύμα τον τελευταίο καιρό. Το θύμα είχε βαρύτατο ποινικό μητρώο στη χώρα του ληστείες και κλοπές σε σπίτια. Επίσης, είχε απασχολήσει για εμπόριο ναρκωτικών, για παράνομη οπλοκατοχή, για σωματικές βλάβες αλλά και για απάτες.

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Οι υπηρεσίες πληροφορίων της Τουρκίας ωστόσο, δεν τον είχαν καταχωρημένο ως μέλος κάποιας σκληρής εγκληματικής οργάνωσης.

Στελέχη του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπάρχει η εκτίμηση πως το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας του φίλου του, σύμφωνα όσα μεταδίδει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Το παρελθόν του 25χρονου

Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την εξέταση τη Δευτέρα, βρήκε «τυφλά» και διαμπερή τραύματα σε όλο το σώμα του.

Από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας, προκύπτει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο. Μετά τη δολοφονία τράπηκε σε φυγή πεζός προς την πλατεία Εξαρχείων.

Ο 25χρονος ζούσε την Ελλάδα τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας ζητήσει άσυλο. Είχε δηλώσει διεύθυνση κατοικίας δομή φιλοξενίας στον Βοτανικό, που εν τέλει αποδείχτηκε πως δεν υπάρχει. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Είχε προσαχθεί 3 φορές εκ των οποίων μαζί με έναν υπήκοο Γεωργίας για μέθη, στον Βόλο.

Έλληνες αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώνουν ακόμα ότι άτομο με το ίδιο ονοματεπώνυμο έχει καταχωριστεί ως ύποπτο για συμμετοχή σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Διευκρινίζουν ωστόσο ότι από την έως τώρα έρευνα, δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

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Οι έως τώρα εκτιμήσεις των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. πάντως δεν συνδέουν το νέο αιματηρό επεισόδιο με τον πόλεμο ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων συμμοριών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.