Εξάρχεια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή του δράστη της δολοφονίας 25χρονου

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας με θύμα τον 25χρονο Τούρκο υπήκοο στα Εξάρχεια βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, με τις αρχές να εξετάζουν το υλικό, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του.

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Συγκίνηση προκαλεί η στάση του σκύλου του θύματος, με το ζώο να παραμένει δίπλα στον 25χρονο ακόμη και μετά τη δολοφονική επίθεση.

«Ο τύπος κατέβηκε, τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής και έφυγε»

Σημαντικές θεωρούνται οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στα Εξάρχεια τη στιγμή του φονικού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Εμμανουήλ Μπενάκη, περιέγραψε έναν μαυροντυμένο άνδρα ο οποίος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα.

Όπως ανέφερε, «Από το ξενοδοχείο κατέβηκε, από την πάνω μεριά. Έβγαλε ξαφνικά ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί εξ επαφής τον άνθρωπο.

Όταν λέμε εξ επαφής, στο ένα μέτρο. Πετάχτηκε ένας τύπος ξαφνικά από το πουθενά. Δεν τον κυνηγούσε από πριν. Φορούσε ένα μαύρο καπέλο και μια μαύρη μπλούζα».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο δράστης φαίνεται να περίμενε τον 25χρονο στα σκαλιά και να κινήθηκε εναντίον του μόλις εκείνος εμφανίστηκε στο σημείο.

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«Τον περίμενε και στη μέση, στα σκαλάκια, εκεί που έχει μια πόρτα, ο τύπος κατέβηκε, τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής και έφυγε.

Άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω και του έριξε άλλες δυο-τρεις, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς.

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Τον πυροβόλησε 4-5 φορές, σίγουρα στο κεφάλι. Το σκυλί πήγε κατευθείαν στο αφεντικό του και είχε λουφάξει εκεί, δίπλα του.

Τον βλέπαμε τον άνθρωπο, ούτε είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ευγενικό παιδί ήταν. Ούτε έχει έρθει ποτέ να μας πει ‘παιδιά εγώ πουλάω».