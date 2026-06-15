Μαφιόζικη εκτέλεση στα Εξάρχεια: Ποιοι ήθελαν νεκρό τον 25χρονο Τούρκο, τι “βλέπουν” οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην περιοχή του λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια.

Ο 25χρονος, που είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην Τουρκία και είχε υποβάλει αίτημα στην Ελλάδα για άσυλο, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το περασμένο Σάββατο 13/6.

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Όπως είπε στο Mega αυτόπτης μάρτυρας, ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, πλησιάζει και τον πυροβολεί πισώπλατα στο κεφάλι με 9αρι πιστόλι.

«Πετάχτηκε ένας τύπος ξαφνικά από το πουθενά. Από το ξενοδοχείο κατέβηκε, έβγαλε ένα πιστόλι, άρχισε να πυροβολεί εξ επαφής τον άνθρωπο. Τον πυροβόλησε δύο φορές, άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω. Πυροβόλησε δύο και του έριξε άλλες δύο ή 3» είπε χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος του 25χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός, με τον δράστη να τρέχει προς τον λόφο Στρέφη στα Εξάρχεια και να διαφεύγει. Δίπλα στο θύμα ήταν το μικρόσωμο σκυλάκι του που είχε κρυφτεί στα πόδια του.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το θύμα κυκλοφορούσε στα Εξάρχεια τους τελευταίους δύο μήνες και είχε κοινωνικές επαφές.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια είτε το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών είτε τη συνέχιση του κύκλου αλληλοεξόντωσης μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο νεαρός να είχε αναζητήσει καταφύγιο στη χώρα μας για να ξεφύγει από απειλές ή διώξεις.

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Έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία από τις τουρκικές υπηρεσίες για το παρελθόν του.

Όσον αφορά στο σκυλάκι του 25χρονου φιλοξενείται στον Δήμο αθηναίων με εισαγγελική εντολή, θα πάει στο ΔΙΚΕΠΑΖ για εξετάσεις και θα επιστρέψει στο καταφύγιο με οδηγίες του εισαγγελέα.

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Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας Μίνα Φούντζουλα μίλησε στο DEBATER και τόνισε ότι: «ο δήμος Αθηναίων είναι εδώ για να φροντίζει αδέσποτα και άτυχα ζώα. Κάθε αδεσποτακι περιμένει την οικογένεια του που υπάρχει εκεί έξω».