Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Στα 5,33 ευρώ το κιλό η «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η κυβέρνηση προχωράει στην επικήρυξη των λαγοκέφαλών με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό.

Συγκεκριμένα, μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοινώθηκαν το πλαίσιο μέτρων στήριξης στον κλάδο.

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Οι πρώτες τρεις πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Απρίλιου και τον Μάιο: 0,16 ευρώ/ λίτρο

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Ιούνιο: 0,12 ευρώ/ λίτρο

Μέγιστη καθαρή αμοιβή για την εξαλίευση λαγοκέφαλου: 5,33 ευρώ/ λίτρο

Οι πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν μετά τη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η ελληνική αλιεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις, οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την αύξηση του κόστους και τις παράνομες πρακτικές.

«Η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των παράνομων πρακτικών», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι επτά παρεμβάσεις διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους του κλάδου.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την επιδότηση των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς. Για τον Απρίλιο και τον Μάιο προβλέπεται ενίσχυση ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο το ποσό διαμορφώνεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, για την ενεργοποίηση του μέτρου προβλέπεται η προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την πιλοτική αλίευση του λαγοκέφαλου στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για τους αλιείς ορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό, ποσό που, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι έως και 52% υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στην Κύπρο. Η δράση αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων, όσο και στον περιορισμό της εξάπλωσης του συγκεκριμένου ξενικού είδους. Η αλίευσή τους θα μπορεί να γίνει αποκλειστικά από επαγγελματίες ψαράδες.

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Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά τη διαμόρφωση μηχανισμού αποζημίωσης για τους επαγγελματίες που θα επηρεαστούν από περιορισμούς της αλιευτικής δραστηριότητας εντός των εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Ο σχεδιασμός θα γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να συνδυαστούν η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η οικονομική στήριξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινωνιών.

Η τέταρτη παρέμβαση επικεντρώνεται στις αλλαγές που προωθούνται στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, το υπουργείο προτείνει την άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης κινητήρων, ώστε να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος των σκαφών.

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Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση επενδύσεων για ασφαλέστερα, αποδοτικότερα και ανθεκτικότερα αλιευτικά σκάφη. Στην ίδια πρωτοβουλία εντάσσεται και η προσαρμογή της νομοθεσίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επαγγελματιών στον κλάδο.

Το πέμπτο μέτρο προβλέπει την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας των επαγγελματιών αλιέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

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Ειδικότερα, σχεδιάζεται νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι αλιείς να εκπροσωπούνται ανά αλιευτικό εργαλείο τόσο στις Περιφέρειες όσο και στα εθνικά όργανα, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Αλιείας. Στόχος είναι οι αποφάσεις που αφορούν τον κλάδο να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των ίδιων των επαγγελματιών.

Η έκτη πρωτοβουλία αφορά την αυστηρότερη εποπτεία της ερασιτεχνικής αλιείας. Προβλέπεται η δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών αλιέων, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής της παραγωγής τους.

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Η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αλιευμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επαγγελματιών.

Η έβδομη παρέμβαση αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος κυρώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αργία ενός αλιευτικού σκάφους δεν θα επιβάλλεται αυτομάτως, αλλά μόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Η εφαρμογή της ποινής θα βασίζεται σε σύστημα μορίων και θα ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αναλογικότερου πλαισίου, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις σοβαρές παραβάσεις χωρίς να οδηγεί σε δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλιείας, Ιωάννης Μπουντούκος, αναγνώρισε ότι ορισμένες από τις ανακοινώσεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση, εξέφρασε, ωστόσο, επιφυλάξεις για το ύψος και την έκταση της οικονομικής στήριξης.

Όπως επισήμανε, η ενίσχυση για το κόστος των καυσίμων δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν και την άνοδο των λειτουργικών δαπανών.

Ο κ. Μπουντούκος υπογράμμισε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα αλίευσης του λαγοκέφαλου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η εφαρμογή του περιορίζεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και δεν καλύπτει το σύνολο των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της μηχανότρατας στις Κυκλάδες και τους περιορισμούς στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, σημείωσε ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Κατά τον ίδιο, απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες, τόσο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών.

Τέλος, ανέφερε ότι ο αλιευτικός κλάδος χρειάζεται ισχυρότερη χρηματοδότηση, σταθερούς κανόνες και ουσιαστική συμμετοχή των αλιέων στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους.