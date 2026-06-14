Τούρκος το θύμα της άγριας δολοφονίας στα Εξάρχεια – Δέχθηκε 5 ή 6 σφαίρες σε θώρακα και κεφάλι

Η έρευνα των αρχών για την δολοφονία 25χρονου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου (13/6) συνεχίζεται καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος που εκτελέστηκε στον Λόφο Στρέφι είναι άνδρας από την Τουρκία που διέμενε στην Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο και είχε αιτηθεί άσυλο. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες η δολοφονική επίθεση έγινε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τα σκαλάκια που οδηγούν στον Λόφο του Στρέφι και όπως ανέφεραν άκουσαν τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους.

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Το θύμα έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ δίπλα στον 25χρονο βρέθηκε ο σκύλος του καθώς ο άνδρας τον είχε βγάλει για την βραδινή του βόλτα. Από τις καταθέσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο δράστης διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη.

Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ πλησίασαν και διαπίστωσαν τον θάνατό του, δίπλα του στεκόταν το σκυλί του το οποίο μάλιστα είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί το αίτιο της δολοφονικής επίθεσης, όμως ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ στο σημείο συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί από έναν ή περισσότερους δράστες, πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.