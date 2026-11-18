Ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην διεθνούς διαιτητή Νίκου Αγγελάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε βίλα στη Μύκονο, θέτει με δημόσια παρέμβασή του ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην στενός συνεργάτης του στον Άρη, Γιάννης Κόντης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ενώ από τα έως τώρα στοιχεία φέρεται να μην προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δεν έχει υπάρξει, ωστόσο, επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων Αρχών για τα συμπεράσματα της έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος είχε συνεργαστεί στενά με τον Νίκο Αγγελάκη κατά την κοινή παρουσία τους στην ΠΑΕ Άρης, εξέφρασε δημόσια την αμφιβολία του για την αρχική εκδοχή και κάλεσε τις Αρχές να εξετάσουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός

Όπως αναφέρει το Cyclades24, ο Νίκος Αγγελάκης εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στη Μύκονο, σε εταιρεία φύλαξης.

Όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, συνάδελφός του άρχισε να τον αναζητά. Τελικά, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά για να ανοίξει η πόρτα της βίλας, μέσα στην οποία εντοπίστηκε νεκρός ο 60χρονος.

Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την Αστυνομία Μυκόνου, ενώ καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και τη δημοσιοποίηση επίσημων συμπερασμάτων, καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά επιβεβαιωμένη.

Η παρέμβαση του Γιάννη Κόντη

Ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον πρώην διεθνή διαιτητή από την περίοδο της συνεργασίας τους στον Άρη, ανέφερε σε ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσα προβλήματα και αν είχε ο Νίκος Αγγελάκης, από όσο τον γνώριζα δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ».

Στη συνέχεια κάλεσε τις Αρχές να εξετάσουν και διαφορετικό ενδεχόμενο για τις συνθήκες του θανάτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντη αποτελεί προσωπική εκτίμηση και δεν συνοδεύεται, μέχρι στιγμής, από κάποιο επίσημο εύρημα που να ανατρέπει τα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την αυτοψία στον χώρο, τις μαρτυρικές καταθέσεις και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο αποχαιρετιστήριο μήνυμα

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Γιάννης Κόντης είχε αποχαιρετήσει τον Νίκο Αγγελάκη, αναφερόμενος στην κοινή τους διαδρομή στον Άρη από το 2006 έως το 2008.

Θυμήθηκε τις αποστολές της ομάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και τις ευρωπαϊκές βραδιές απέναντι σε ομάδες όπως η Σαραγόσα, η Μπράγκα, η Μπόλτον, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον χαρακτήρισε άνθρωπο του ποδοσφαίρου, με χιούμορ και διάθεση για δουλειά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

Ποιος ήταν ο Νίκος Αγγελάκης

Ο Νίκος Αγγελάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη διαιτησία.

Το επίθετό του ήταν βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία του Άρη. Ήταν εγγονός του θρυλικού προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ των «κιτρινόμαυρων» Νίκου Αγγελάκη και γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρήγα Αγγελάκη.

Ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, προτού ακολουθήσει τον δρόμο της διαιτησίας. Την αγωνιστική περίοδο 1997-1998 αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, ενώ το 2000 έγινε διεθνής διαιτητής της FIFA.

Μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής του καριέρας επέστρεψε στον Άρη, αναλαμβάνοντας τις θέσεις του γενικού διευθυντή και του διευθύνοντος συμβούλου της ΠΑΕ. Παράλληλα, εκπροσώπησε τον σύλλογο στην ΕΠΟ και στη Super League.

Η ΠΑΕ Άρης, για την οποία το DEBATER συγκεντρώνει όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια και τους οικείους του.