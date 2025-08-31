Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με 28χρονη οδηγό χωρίς δίπλωμα

Το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις ΚΟΚ

DEBATER NEWSROOM

Μία 28χρονη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, διότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Ειδικότερα, Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες την αλλοδαπή οδηγό και διαπίστωσαν ότι δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις ΚΟΚ.

Σε μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας σήμερα το πρωί. Συνέλαβαν 53χρονο, ο οποίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα.

