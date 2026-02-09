Θεσσαλονίκη: Θρασύτατη ληστεία μηχανής μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – Τι της είπαν (Βίντεο)

Στη Θεσσαλονίκη, δύο κουκουλοφόροι ληστές έκλεψαν μια μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας, δείχνοντας απροκάλυπτο θράσος.

Η ιδιοκτήτρια, σοκαρισμένη από το θέαμα, βγήκε στο μπαλκόνι να μιλήσει στους ληστές, οι οποίοι είχαν σπάσει το τιμόνι της μηχανής για να την κλέψουν και της είπαν ότι τους ανήκε.

Οι δράστες πλησίασαν με τη δική τους μηχανή το δίκυκλο της γυναίκας. Στη συνέχεια πάρκαραν τη δική τους και πλησίασαν το παρκαρισμένο μηχανάκι. Έπειτα έσπασαν το τιμόνι ώστε να μετακινήσουν τη μηχανή. Εκείνη την ώρα η ιδιοκτήτρια έβλεπε τηλεόραση στο σπίτι της και βγήκε και τους μίλησε, όπου ακολούθησε ο εξής διάλογος:

-Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

-Ε;

-Τι κάνετε;

-Εδώ, καλά, καλά.

-Την μηχανή που την πάτε;

-Εδώ κάτω.

-Ποιανού είναι η μηχανή;

-Δικιά μας είναι, έμεινε.

-Όλα καλά θεία.

-Όχι και θεία ρε φίλε.

Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews, η γυναίκα είπε ότι φοβήθηκε να φωνάξει, έχοντας επηρεαστεί από την ταινία που έβλεπε.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έδρασαν σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν έκαναν πίσω όταν τους μίλησε η γυναίκα. «Ήμουν σε δίλημμα, δεν ήξερα τι να κάνω. Απλά τους κοιτούσα. Κοκάλωσα» είπε η γυναίκα.

«Τους μίλησα ψύχραιμα, δεν έδωσα στόχο ότι η μηχανή είναι δικιά μας. Σκέφτηκα ότι οι πιθανότητες να γλιτώσω τη μηχανή ήταν μηδαμινές. Σκέφτηκα να φωνάξω, αλλά ήδη την είχαν στρίψει και κατρακυλούσαν» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Έπειτα η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δύο κουκουλοφόρους.