Θεσσαλονίκη: 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή στη γυναίκα που δάγκωσε και έκοψε αυτί του συντρόφου της γιατί επιτέθηκε στη γάτα

Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, επειδή κατά τη διάρκεια καυγά δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε την 57χρονη σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, διότι κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Την Περασμένη Τρίτη (03/02) σημειώθηκε το περιστατικό, στο σπίτι που διαμένει το ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν σε μανιακή κατάσταση»

Ο 57χρονος φέροντας επίδεσμο στο κεφάλι, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έγινε έξαλλος όταν είδε τη γάτα πάνω στη σύντροφο του. Όπως ανέφερε, η αντίδραση του πηγάζει από το γεγονός ότι στο παρελθόν το ζώο προκάλεσε προβλήματα υγείας στη γυναίκα.

Εξιστορώντας τη δική του οπτική για τον καυγά κατέθεσε ότι «είναι νοσογόνος παράγοντας» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κινήθηκα προς τη γάτα για να την τρομάξω για να φύγει. Της είπα ότι το ζώο σήμερα φεύγει. Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο. Την είδα αγριεμένη, το μάτι της “γυάλιζε”. Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω. Ήταν σε μανιακή κατάσταση. Με δάγκωσε στο αφτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι».

Κατά την κατάθεσή του, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του και πρότεινε την επίλυση της υπόθεσης μέσω ποινικής διαμεσολάβησης. Ωστόσο, η 57χρονη αρνήθηκε αυτή την πρόταση όταν ερωτήθηκε από το δικαστήριο.

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας»

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη παραδέχτηκε την πράξη της, εξηγώντας ότι ενήργησε έτσι για να υπερασπιστεί τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι ο 57χρονος έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ σε ερώτηση της έδρας για τον λόγο που δεν χωρίζουν, εξήγησε ότι δεν το έχουν κάνει επειδή εκείνος της οφείλει χρήματα από τις αποταμιεύσεις της μητέρας της λέγοντας ότι «με εκβιάζει, ότι εάν χωρίσουμε δεν θα τα επιστρέψει».