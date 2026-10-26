Στην φυλακή ο Ηλίας Κορομηλάς – Με βραχιολάκι οι Βάσω Τσαρούχα και Αναστάσιος Πηλοίδης

Με ακόμη μία προσωρινή κράτηση κατηγορούμενου και κατ’ οίκον περιορισμό άλλων δύο, έκλεισε ο κύκλος των απολογιών των συνολικά έξι κατηγορουμένων που βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, μετά από εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση “στημένων αγώνων μπάσκετ”.

Ανακριτής και Εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση των σημερινών απολογιών, συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του Ηλία Κορομηλά, πρώην αρχιδιαιτητή, συμβούλου σε θέματα διαιτησίας, ενώ για την εν ενεργεία διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοίδη πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, διέταξαν τον περιορισμό τους κατ´ οίκον με “βραχιολάκι” . Παράλληλα, τους απαγορεύεται η ενασχόληση με το μπάσκετ.

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Η κρίση Ανακριτή και Εισαγγελέα για τους τρεις κατηγορούμενους, που απολογήθηκαν σήμερα, ακολούθησε την απόφαση για προφυλακίσεις των Πέτρου Παπαπέτρου πρώην διαιτητή , Ευάγγελου Λιόλιου τέως προέδρου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη.

Οι απολογίες του Ηλία Κορομηλά, της Βάσως Τσαρούχα και του Αναστάσιου Πηλοΐδη ήταν οι τελευταίες του κύκλου απολογιών, που ξεκίνησε την Παρασκευή, που έλαβε ο Ανακριτής .

Και οι τρεις αρνήθηκαν κατά τις απολογίες τους όσα τους αποδίδονται για χρηματισμούς και ωφελήματα για την χειραγώγηση αγώνων. Ο Πηλοΐδης, μάλιστα, φαίνεται να προχώρησε και στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του μάρτυρα που τον εμπλέκει στην υπόθεση.

Η διεθνής διαιτητής είναι αντιμέτωπη με κατηγορητήριο που, σύμφωνα με πληροφορίες, της αποδίδει 13 περιπτώσεις δωροδοκίας και ωφελημάτων που έλαβε για επηρεασμό και αλλοίωση αποτελεσμάτων σε αγώνες Basket League και Α2 που διαιτήτευσε . Η κατηγορούμενη φέρεται, επίσης, να χρεώνεται και την υπόθεση της τεχνικής ποινής στον διεθνή παίκτη Γιώργο Μπόγρη, ώστε να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα, μετά από εντολές του Ευάγγελου Λιόλιου. Στον Αναστάσιο Πηλοΐδη καταλογίζονται δύο περιπτώσεις χρηματισμού, ενώ ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε να απολογηθεί για εννέα πράξεις δωροδοκίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ