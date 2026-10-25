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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Σε Θεσσαλονίκη και Δράμα για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Το πρόγραμμά του

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στους εορτασμούς της Θεσσαλονίκης, θα επισκεφθεί τη Δράμα και θα μιλήσει σε στελέχη και φίλους του κόμματος στον Δρυμό.

Ανδρουλάκης: Σε Θεσσαλονίκη και Δράμα για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Το πρόγραμμά του
Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ
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Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης και την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης περιοδεία στη Δράμα και συνάντηση με στελέχη και φίλους του κόμματος στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου

Τη Δευτέρα (26/10), στις 11:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία του εντάσσεται στους επίσημους εορτασμούς για τον πολιούχο της πόλης και την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, της Εκκλησίας και των τοπικών Αρχών.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Περιοδεία στη Δράμα και ομιλία στον Δρυμό

Την Τρίτη (27/10), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τη Δράμα, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων.

Συγκεκριμένα:

  • 10:30: Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης.
  • 11:45: Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δράμας κ. Δωρόθεο, στην Ιερά Μητρόπολη.
  • Ακολούθως: Περιοδεία στο κέντρο της Δράμας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιστρέψει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

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Στις 18:00 θα πραγματοποιήσει ομιλία προς στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, στον χώρο Melon, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37.

Η εκδήλωση αποτελεί την κομματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο ανακοινωμένο πρόγραμμα της επίσκεψής του.

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Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη (28/10), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθήσει στις 11:00 τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο του «Όχι».

Η στρατιωτική παρέλαση αποτελεί την κορύφωση του τριημέρου των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη.

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Υπενθυμίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινωθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βόρεια Ελλάδα συνδυάζει τη συμμετοχή στις εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις με επισκέψεις και κομματικές επαφές.

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Πρόσφατα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη τις πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες του κόμματός του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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