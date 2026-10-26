Pizza Fan: Κεραμέως – «Ενεργές οι συμβάσεις, η εταιρεία οφείλει να πληρώσει μισθούς και εισφορές»

Σαφές μήνυμα προς τη διοίκηση της Pizza Fan ότι οφείλει να καταβάλει κανονικά τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων έστειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο MEGA, στον απόηχο των εξελίξεων που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για το εργασιακό μέλλον περίπου 2.500 ανθρώπων.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχει διοικητική ή άλλη εντολή που να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να είναι ενεργές και οι υποχρεώσεις της εργοδοσίας παραμένουν σε ισχύ.

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Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Κεραμέως: «Δεν φαίνεται καμία εντολή που να οδηγεί στο κλείσιμο»

Αναφερόμενη στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Pizza Fan, η Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε:

«Δεν φαίνεται καμία εντολή, διοικητική ή άλλη, που να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης».

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, ακόμη και αν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη λειτουργία καταστημάτων της αλυσίδας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η εργοδοσία δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της λόγω των εξελίξεων στην επιχείρηση.

«Η επιχείρηση έχει μια υποχρέωση, με βάση την εργατική νομοθεσία, να πληρώσει. Να καταβάλει, δηλαδή, τις απολαβές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις υποχρεώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η τοποθέτηση έρχεται την ώρα που οι εργαζόμενοι αναζητούν απαντήσεις για τη μισθοδοσία τους και τη δυνατότητα επιστροφής στην εργασία.

Σε αποκλειστική μαρτυρία στο DEBATER, εργαζόμενος της αλυσίδας περιέγραψε την αιφνίδια εντολή διακοπής λειτουργίας καταστήματος και την αγωνία του για τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειάς του.

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Τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan

Η υπουργός Εργασίας παρουσίασε τρία πιθανά ενδεχόμενα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Πρώτο σενάριο: Συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές και η εργοδοσία εξακολουθεί να έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Δεύτερο σενάριο: Εξαγορά της επιχείρησης. Η υπουργός συμπεριέλαβε το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας στα πιθανά σενάρια, χωρίς να ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία εξαγοράς.

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Τρίτο σενάριο: Κλείσιμο της επιχείρησης. Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην περίπτωση οριστικού κλεισίματος και στις συνέπειες που θα είχε για τις συμβάσεις εργασίας, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο επίδομα ανεργίας.

Πάντως, διευκρίνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα στην παρούσα φάση είναι πως οι συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

«Όσο οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές ο εργοδότης έχει ευθύνη, το τονίζω έχει ευθύνη να πληρώσει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε.

Τι είπε για το Χωριάτικο και την πρόταση για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ανάλογη είναι, σύμφωνα με την υπουργό, η εικόνα και στην περίπτωση της αλυσίδας αρτοποιείων Χωριάτικο.

Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι δεν προκύπτει διοικητική εντολή κλεισίματος της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να ισχύουν οι συμβάσεις εργασίας και η υποχρέωση καταβολής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.

Απαντώντας στην πρόταση της αντιπολίτευσης για ενεργοποίηση μέτρων ειδικού σκοπού, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών, όπως η πανδημία και οι πλημμύρες Daniel.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) έχει ζητήσει την υπαγωγή των περίπου 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, με αποζημίωση ειδικού σκοπού και ασφαλιστική κάλυψη.

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«Θα είμαστε δίπλα στους εργαζομένους»

Η υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους εκπροσώπους τους.

«Εμείς παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Θα είμαστε δίπλα τους. Το λέω, ζυγίζω κάθε λέξη, θα είμαστε δίπλα τους», ανέφερε.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι όσο οι συμβάσεις είναι ενεργές, η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα (26/10) πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση εργαζομένων και του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής έξω από τα γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Δείτε το ρεπορτάζ του DEBATER για την κινητοποίηση στα γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι.

Νέο νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία

Στην ίδια συνέντευξη, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και σε επερχόμενο νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι η θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας, ιδιαίτερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου αλγόριθμοι μπορούν να επηρεάζουν αποφάσεις για τις αρμοδιότητες, την εξέλιξη ή τη διακοπή συνεργασίας εργαζομένων.

Η υπουργός τόνισε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ποια δεδομένα λαμβάνονται υπόψη από τους αλγορίθμους, ενώ στις κρίσιμες αποφάσεις, όπως ο τερματισμός μιας συνεργασίας, πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στην αγορά εργασίας.