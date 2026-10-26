Pizza Fan: Κινητοποίηση εργαζομένων στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι – «Ο αγώνας ξεκινά τώρα»

Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (26/10) εργαζόμενοι της αλυσίδας και το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη λειτουργία της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ), βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, καθώς και των ασφαλιστικών, εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

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Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ παραμένει αβέβαιο το εργασιακό μέλλον περίπου 2.500 εργαζομένων της αλυσίδας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τα προβλήματα λειτουργίας των καταστημάτων.

Συνάντηση με εκπρόσωπο της Pizza Fan – Τι ζήτησαν οι εργαζόμενοι

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδικάτου και των εργαζομένων με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το ΠΑΜΕ, ο Γιώργος Στεφανάκης έθεσε στη συνάντηση την ανάγκη να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, χωρίς απώλειες στα δικαιώματα του προσωπικού.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία της απασχόλησης, η ασφαλιστική κάλυψη, οι αποδοχές και η τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποια ήταν η απάντηση του εκπροσώπου της εταιρείας ούτε εάν προέκυψε συγκεκριμένη συμφωνία από τη συνάντηση.

«Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκινάει τώρα»

Μετά τη συνάντηση, ο Γιώργος Στεφανάκης ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους εργαζομένους για την παρέμβαση του Συνδικάτου.

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«Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκινάει τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους εργαζομένους να συσπειρωθούν στο Συνδικάτο, ώστε να διεκδικήσουν οργανωμένα και συλλογικά την προστασία των δικαιωμάτων τους.

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Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan, καθώς οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την εταιρεία έχουν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για τη συνέχιση της δραστηριότητας του δικτύου.

Στον «αέρα» περίπου 2.500 εργαζόμενοι

Όπως έχει γράψει το DEBATER, η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων της Pizza Fan έχει προκαλέσει αβεβαιότητα για περίπου 2.500 εργαζομένους σε ολόκληρη τη χώρα.

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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) έχει ζητήσει την υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, με στόχο να εξασφαλιστούν η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

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Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τα περιθώρια παρέμβασης για την προστασία του προσωπικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική λύση.

Η υπόθεση φοροδιαφυγής και οι απολογίες των κατηγορουμένων

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που ξεκινούν οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής στην Pizza Fan.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν τη χρήση ειδικού λογισμικού μέσω του οποίου φέρονται να αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα.

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Η εταιρεία, σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, έχει δηλώσει ότι προτεραιότητά της είναι η διασφάλιση των εργαζομένων και η επαναλειτουργία του δικτύου των καταστημάτων της.

Πλέον, το κρίσιμο ζήτημα για το προσωπικό είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την καταβολή των αποδοχών και την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.