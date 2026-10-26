ΕΥΔΑΠ: Σε ετοιμότητα τα συνεργεία λόγω της κακοκαιρίας

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που προκαλούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, αναφορικά με την ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή του Αλίμου, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι τα συνεργεία της βρίσκονταν στο σημείο από την έναρξη των φαινομένων, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ενεργοποιείται σε κάθε έκτακτο δελτίο καιρού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες μελέτες και έχει δρομολογήσει συγκεκριμένα έργα για την ενίσχυση της δυναμικότητας του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αναβάθμιση υφιστάμενου αντλιοστασίου και την κατασκευή νέου ανακουφιστικού αγωγού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την πρόσκληση υποβολής προσφορών να έχει προγραμματιστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία για την κατασκευή του νέου ανακουφιστικού αγωγού, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Στόχος των έργων είναι η ενίσχυση της λειτουργικής επάρκειας του δικτύου αποχέτευσης στον ‘Αλιμο και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις.