Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 22 έως 28 Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε

Σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τίθεται σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προβλέπονται διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και προσωρινές εκτροπές της κυκλοφορίας, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

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Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά και σε διαφορετικές ώρες, ανάλογα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Κλείνει τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Από τις 07:30 έως τις 14:00, λόγω της γενικής δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, στην οδό Προφήτη Ηλία, έως την Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εναλλακτικές διαδρομές:

Από Θεσσαλονίκη προς Νέα Μουδανιά: Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών → Νέα Αερογέφυρα Θέρμης → Προφήτη Ηλία → επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας → διασταύρωση Νέου Ρυσίου → Νέο Ρύσιο → Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου → εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Από Νέα Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη: Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών → Αερογέφυρα Νέου Ρυσίου → Νέο Ρύσιο → επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας → Προφήτη Ηλία → Νέα Αερογέφυρα Θέρμης → εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Ρυθμίσεις για τη λιτάνευση των ιερών εικόνων

Λόγω της λιτάνευσης των ιερών εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Χοζοβιώτισσας», θα εφαρμοστούν περιορισμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 05:00 έως τις 13:30:

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Αγίου Δημητρίου, από Προξένων έως Πλάτωνος.

Ελευθερίου Βενιζέλου, από Αγίου Δημητρίου έως Εγνατία.

Εγνατία, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αγίας Σοφίας.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία έως Αγίου Δημητρίου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10:30 έως τις 13:30:

Αγίου Δημητρίου, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Πλάτωνος.

Ελευθερίου Βενιζέλου, από Αγίου Δημητρίου έως Εγνατία.

Εγνατία, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αγίας Σοφίας.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία έως Αγίου Δημητρίου.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Άγιο Δημήτριο

Ανήμερα της εορτής του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

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Από τις 05:00 έως τις 13:30 απαγορεύεται η στάση και στάθμευση:

Αγίου Δημητρίου, από Σουρή έως Πελοποννήσου.

Κασσάνδρου, από Αγίου Νικολάου έως Μακεδονικής Αμύνης.

Μακεδονικής Αμύνης, από Κασσάνδρου έως Αγίου Δημητρίου.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

Αριστοτέλους, από Αγίου Δημητρίου έως Ολύμπου.

Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου, από τη Λαγκαδά έως την Αγίου Νικολάου.

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Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Κλειστή η Τσιμισκή για τη μαθητική παρέλαση

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση.

Από τις 10:30 και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία:

Στην Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ έως την οδό Ίωνος Δραγούμη.

Στην Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Όλες οι ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Τα κυκλοφοριακά μέτρα θα αρχίσουν αρκετές ώρες νωρίτερα, ενώ οι απαγορεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Από τις 03:00: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Από τις 03:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γεωργίου Παπανδρέου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, σε όλο το μήκος της.

Εθνικής Αμύνης, από Τσιμισκή έως λεωφόρο Νίκης.

Γκύζη, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων

Από τις 05:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Γεωργίου Παπανδρέου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Στην 30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Από τις 07:00: Σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας

Από τις 07:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης θα εφαρμοστούν σταδιακά απαγορεύσεις κυκλοφορίας:

Μάρκου Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Σουλιώτη, από Καλλιδοπούλου έως Στρατηγού Κακαβού.

Εθνικής Αμύνης, από Τσιμισκή έως λεωφόρο Νίκης.

Από το μεσημέρι της 27ης Οκτωβρίου: Πρόσθετες απαγορεύσεις στάθμευσης

Από τις 14:00 της Τρίτης 27 Οκτωβρίου έως την ολοκλήρωση της παρέλασης την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση:

Στον χώρο στάθμευσης πίσω από την εξέδρα των επισήμων, επί της οδού Αθανασίου Σουλιώτη.

Στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην οδό Στρατηγού Κακαβού.

Στην Αθανασίου Σουλιώτη, από Καλλιδοπούλου έως Στρατηγού Κακαβού.

Στην Καλλιδοπούλου, από Δελφών έως λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην Καραϊσκάκη, από Δελφών έως λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Μιχαήλ Ψελλού, σε όλο το μήκος της.

Στην Ιφιγενείας, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επιπλέον, από τις 14:00 της Κυριακής 25 Οκτωβρίου έως τις 15:00 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας και σε γύρω δρόμους.