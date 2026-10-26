NBA: Ο ΛεΜπρον Τζέιμς τόνισε πως ο ρόλος του… σέντερ είναι κάτι πολύ προσωρινό

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αγωνίζεται στην εκκίνηση της εφετινής σεζόν στο NBA ως σέντερ για πρώτη φορά έπειτα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ανταποκρίνεται στον ασυνήθιστο για εκείνον ρόλο στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ωστόσο, ο 41χρονος βετεράνος δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολύ ακόμη ως «πεντάρι» πέρα απ’ το χρόνο που θα κριθεί αυτό απαραίτητο.

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«Λοιπόν, έχουμε έναν MVP εκεί πέρα», δήλωσε ο Τζέιμς την Κυριακή (25/10), σύμφωνα με το ESPN. «Δεν είμαι εδώ για να έχω έναν μόνιμο ρόλο στη θέση του σέντερ. Έχουμε τον Τζοέλ Εμπίιντ στην ομάδα…

Αν έλεγα ότι υπέγραψα εδώ για να έχω έναν μόνιμο ρόλο στη θέση του σέντερ, δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς θα το ήθελε πραγματικά. Μπορώ να το κάνω, αλλά… έχουμε τον Εμπίιντ».

Ο Τζέιμς, με ύψος 2,06 μ., ξεκίνησε την Κυριακή ως σέντερ για 15η φορά στην 24χρονη καριέρα του και για πρώτη φορά από τη σεζόν 2021/22. Σημείωσε 18 πόντους, μοίρασε πέντε ασίστ και μάζεψε δύο ριμπάουντ, έχοντας απέναντί του τον Πολ Ριντ, στην ήττα με 106-93 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Τζέιμς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη νίκη του Σαββάτου (24/10) απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να διαχειριστεί το πρόβλημα ισχιαλγίας που αντιμετωπίζει, έχει συμμετάσχει σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της Φιλαδέλφεια τη φετινή σεζόν. Οι Σίξερς έχουν ρεκόρ 3-1.

Ο Εμπίιντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-23, παραμένει εκτός δράσης, καθώς διαχειρίζεται την πελματιαία απονευρωσίτιδα στο δεξί του πόδι. Εκτός βρίσκονται επίσης τρεις ακόμη ψηλοί: ο Τζαμπάρι Γουόκερ (γόνατο), ο Ντόμινικ Μπάρλοου (πλάτη) και ο Τάκο Φολ (τετρακέφαλος).

Ο σέντερ Αντεμ Μπόνα αγωνίστηκε την Κυριακή (25/10) για 25 λεπτά, τα περισσότερα που έχει καταγράψει σε έναν αγώνα τη φετινή σεζόν, ερχόμενος από τον πάγκο. Σημείωσε έξι πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια του Τζέιμς. «Νομίζω ότι ήταν καταπληκτικός απόψε, όσον αφορά την ενέργεια και την προσπάθειά του», δήλωσε ο Τζέιμς.

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Η Φιλαδέλφεια έχει τρία παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη (28/10) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Ιντιάνα Πέισερς, την Παρασκευή (30/10) θα υποδεχθεί τους Νιου Γιορκ Νικς και το Σάββατο (31/10) θα φιλοξενηθεί από τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ