Θεσσαλονίκη: Δοκιμαστικές πτήσεις για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Το μεσημέρι σήμερα (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026) με εκτιμώμενο χρόνο την περίοδο 12:45 έως και 14:00, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων πάνω από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι περί τις 12:30 προγραμματίζεται η δοκιμαστική πτήση του αεροσκάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» ενόψει της αεροπορικής επίδειξης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.