Κακοκαιρία: Σε Red Code η Αττική και άλλες περιοχές έως την Πέμπτη – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται από τη Δευτέρα (26/10) έως και την Πέμπτη (29/10) η Αττική και σειρά άλλων περιοχών της χώρας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με νέα επιδείνωση την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων καταιγίδων.

Ποιες περιοχές τίθενται σε Red Code έως τις 29 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται:

Αττική: Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής.

Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής. Στερεά Ελλάδα: Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Θεσσαλία: Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας. Νότιο Αιγαίο: Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων. Βόρειο Αιγαίο: Ολόκληρη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικά για την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η υπαγωγή σε Red Code αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Στόχος είναι η έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία έως την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις το επόμενο τριήμερο.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται έως αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κακοκαιρία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση, ωστόσο θα συνεχιστούν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Νέα επιδείνωση αναμένεται ανήμερα της εθνικής επετείου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Εύβοια και τη Σκύρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυξημένων μετακινήσεων των πολιτών και των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ έχει ήδη αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο της, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Διαβάστε σχετικά: Αναβαθμίστηκε το Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τι σημαίνει Red Code – Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του αναγκαίου προσωπικού, των μέσων και του εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

Πυροσβεστική: Ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρών και αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν.

Ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρών και αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν. Δήμοι και Περιφέρειες: Άμεση σύγκληση των τοπικών και περιφερειακών συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας.

Άμεση σύγκληση των τοπικών και περιφερειακών συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛΑΣ και Λιμενικό: Αυξημένη ετοιμότητα για παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.

Αυξημένη ετοιμότητα για παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί. ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ: Ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων.

Ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Συνεχής ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και συντονισμός των προληπτικών ενεργειών.

Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας όλων των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αυξημένες μετακινήσεις ενόψει της εθνικής επετείου.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες, ζητώντας αυξημένη προσοχή κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, συνιστά:

Να ασφαλίζουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από ισχυρούς ανέμους.

Να ελέγχουν ότι λούκια και υδρορροές δεν είναι φραγμένα.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.

Να μην κινούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης ή έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση υδάτων στο οδικό δίκτυο.

Για τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν, έχει ήδη εκδοθεί αναλυτική προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Διαβάστε επίσης: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική – Πότε έρχονται ισχυρές καταιγίδες.

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου την Τρίτη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη (27/10), προκειμένου να αξιολογήσει τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, καθώς οι προβλέψεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.