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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο 16χρονες σε λεωφορείο

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο 16χρονες σε λεωφορείο
DEBATER NEWSROOM

Δύο 16χρονες φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 38χρονος, μέσα σε αστικό λεωφορείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

   Κατόπιν καταγγελίας, ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

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   Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

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