Θεσσαλονίκη: Οι μεσίτες πιο συντηρητικοί από τους πολίτες για τις τιμές των ακινήτων

Σημαντικά αποκλίνουσες απόψεις και προσδοκίες για την αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι έχουν μεσίτες και πολίτες, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του ιστολογίου Iliaspapageorgiadis.com η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή, Γεώργιου Σιάκα.

Η Μονάδα έτρεξε την έρευνα «1ος Παλμός της Αγοράς» σε δείγμα 166 μελών του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης στο διάστημα 24 Μαΐου- 3 Ιουνίου και στη συνέχεια συνέκρινε τις απαντήσεις τους με εκείνες των πολιτών που συμμετείχαν στο 6ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο «ΑΚΙΝΗΤΑ 2026: CHECKPOINT», που πραγματοποιείται σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

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Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επενδυτής και αναλυτής αγοράς ακινήτων Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης, δήλωσε ότι για πρώτη φορά «παρατηρούμε πολύ μεγάλη, ξεκάθαρη απόκλιση στη γνώμη των μεσιτών από την κοινή γνώμη στη Θεσσαλονίκη. Ενώ είναι διάχυτη η αίσθηση στην αγορά πως “οι μεσίτες πιέζουν τις τιμές προς τα επάνω”, όταν ρωτάμε τι περιμένουν για το μέλλον, οι μεσίτες είναι πολύ πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις τους από την ευρύτερη κοινωνία».

Κατά τον κ.Παπαγεωργιάδη, ειδικά στο κομμάτι των παλαιών κατοικιών, η κοινωνία περιμένει μεγάλες ανόδους, ενώ οι μεσίτες περιμένουν σταθεροποίηση. Αυτό θα έπρεπε να κτυπήσει καμπανάκι στους ιδιοκτήτες παλαιών σπιτιών προς πώληση, μιας και οι επαγγελματίες της αγοράς τους «λένε» πως δεν είναι εύκολο να ανέβουν οι τιμές έτι περαιτέρω» υπογραμμίζει.

Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν οι μισοί μεσίτες (ποσοστό 48%) εκτιμούν ότι οι τιμές των ακινήτων θα σταθεροποιηθούν έπειτα από 12 μήνες, ενώ μόνο τρεις στους δέκα (29%) αναμένουν ότι θα αυξηθούν. Κατά τις εκτιμήσεις του 15% των ερωτηθέντων οι τιμές θα πέσουν, το 7% εκτιμά ότι θα μειωθούν πολύ και το 2% ότι θα εκτοξευτούν.

Σε αντίθεση με τους μεσίτες που αναμένουν σταθεροποίηση, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης εκτιμούν στην πλειονότητά τους (ποσοστό 53%) ότι οι τιμές θα πάρουν «την ανηφόρα». Μόνο το 26% θεωρεί ότι θα σταθεροποιηθούν, το 9% πιστεύει ότι θα πέσουν πολύ, το 7% ότι θα μειωθούν και το 4% ότι θα εκτοξευθούν.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς την προοπτική των τιμών των ενοικίων, έπειτα από 12 μήνες. Ενώ οι μισοί μεσίτες (50%) θεωρούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και σημαντικά μικρότερο ποσοστό -30%- ότι θα ανέβουν, η εικόνα είναι πλήρως αντεστραμμένη στις εκτιμήσεις των πολιτών: το 52% της κοινής γνώμης της Θεσσαλονίκης αναμένει ότι οι τιμές θα ανέβουν και μόλις το 33% ότι θα σταθεροποιηθούν. Κατά τα λοιπά, το 14% των μεσιτών και το 6% των πολιτών «βλέπουν» πτώση τιμών, ενώ το 6% και το 4% αντίστοιχα στις δύο κατηγορίες ερωτηθέντων αναμένουν μεγάλη μείωση, εκτιμώντας ότι στην αγορά υπάρχει «φούσκα» που θα σκάσει. Μηδενικό είναι το ποσοστό των μεσιτών που αναμένουν εκτόξευση τιμών των ενοικίων, ενώ στους πολίτες, το 4% εκτιμά ότι θα υπάρξει τέτοια άνοδος.

Οι προσδοκίες για τις παλαιές και τις νεόδμητες κατοικίες

Σχετικά με τις τάσεις στις τιμές των παλαιών κατοικιών για τους επόμενους έξι μήνες, πάνω από τέσσερις στους δέκα μεσίτες (ποσοστό 42%) εκτιμά ότι αυτές θα παραμείνουν σταθερές. Το 33% αναμένει άνοδο έως 10% και το 14% πτώση έως 10%. Λιγότεροι (7%) είναι οι πιο «απαισιόδοξοι», που εκτιμούν ότι οι τιμές θα πέσουν σε ποσοστό άνω του 10%, αλλά και οι πιο αισιόδοξοι (6% των ερωτηθέντων), που αναμένουν άνοδο άνω του 10%.

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Μεταξύ των πολιτών, τέσσερις στους δέκα αναμένουν άνοδο έως 10%, το 32% σταθερότητα, το 21% αύξηση πάνω από 10%, το 5% πτώση έως 10% και το 2% μείωση άνω του 10%.

Ως προς το πώς αναμένεται να κινηθούν οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών στο επόμενο εξάμηνο, το 40% των μεσιτών προβλέπει άνοδο έως 10%, το 32% σταθερότητα, το 24% αύξηση πάνω από 10%, το 3% πτώση έως 10% και το 1% μείωση πάνω από 10%.

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Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, άνοδο τιμών μεγαλύτερη του 10% αναμένει το 41% και έως 10% το 34%. Για το 22% το πιθανότερο σενάριο είναι η σταθερότητα στις τιμές, ενώ το 2% εκτιμά ότι θα σημειωθεί πτώση έως 10% και το 1% μεγαλύτερη του 10%.

Ήταν αναμενόμενη ή παράλογη η αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια;

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι οι απαντήσεις των δύο ομάδων, όταν τους ζητείται να χαρακτηρίσουν την άνοδο των τιμών των ακινήτων κατά τα τελευταία χρόνια. Και εδώ η απόκλιση μεταξύ μεσιτών και πολιτών είναι έντονα ορατή. Μεταξύ των πρώτων, το 42% θεωρεί την άνοδο αναμενόμενη και το 27% λογική, το 4% τη χαρακτηρίζει ακατανόητη, το 14% παράλογη και το 15% ως «φούσκα».

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Στην περίπτωση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης όμως, η αίσθηση ότι η άνοδος των τιμών ήταν παράλογη κυριαρχεί με ποσοστό 38% και ακολουθούν όσοι τη χαρακτηρίζουν ως φούσκα με 23%. Μόνο το 17% των ερωτηθέντων τη θεωρεί αναμενόμενη και το 15% λογική, ενώ το 8% εκτιμά πως είναι ακατανόητη.

Όπως διευκρινίζει ο κ.Παπαγεωργιάδης, ο λόγος που προτάθηκε στον Σύλλογο Μεσιτών Θεσσαλονίκης η συνεργασία με την έρευνα «1ος Παλμός της Αγοράς» ήταν «πως οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες ζουν καθημερινά την αγορά σε κάθε της λεπτομέρεια»._