Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος που κακοποιούσε σκύλο για να εκφοβίσει τη σύντροφό του

Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακή βίας και κακοποίησης ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα.

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Επιπλέον, αποκάλυψε ότι κατά τα ίδια επεισόδια ο 18χρονος κακοποίησε τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας το ζώο ως μέσο εκφοβισμού, καθώς φέρεται να το κρατούσε ανάποδα απειλώντας πως θα το πνίξει.

Τα καταγγελλόμενα ερευνήθηκαν από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ενδοοικογενειακής βίας και τελικά ο νεαρός συνελήφθη.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ’ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Υπό αυτές τις συνθήκες καλείται να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση κρατείται.