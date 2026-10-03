Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 109 χρόνια (pics)

Έπειτα από 109 χρόνια, 48 εκκλησιαστικά κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από μονές και εκκλησιαστικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας επέστρεψαν από τη Βουλγαρία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά διαδρομή του επαναπατρισμού τους.

Τα αντικείμενα παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ των δύο χωρών.

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Οι φωτογραφίες από την έκθεση αποτυπώνουν κειμήλια με ιδιαίτερη θρησκευτική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, τα οποία επιστρέφουν πλέον στους φορείς από τους οποίους είχαν αποσπαστεί.

Ποια κειμήλια επέστρεψαν

Στα 48 αντικείμενα περιλαμβάνονται ιερές εικόνες, σταυροί, άμφια και λειψανοθήκες, καθώς και ένας επισκοπικός θρόνος.

Προέρχονται από:

Την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης .

. Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών .

. Την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Τα κειμήλια είχαν αφαιρεθεί το 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Για δεκαετίες φυλάσσονταν ή εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας, στη Σόφια.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει τα κειμήλια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια θα παραδοθούν οριστικά στις δύο μονές και στη Μητρόπολη από τις οποίες προέρχονται, ολοκληρώνοντας την επιστροφή στις ιστορικές τους εστίες.

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Η συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας

Τα πρωτόκολλα υπέγραψαν οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών, Λίνα Μενδώνη και Εφτίμ Μιλόσεφ, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρούμεν Ράντεφ.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την παράδοση από την Ελλάδα στη Βουλγαρία των λειψάνων που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ, μαζί με το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό από τέσσερις σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες.

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Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή των κειμηλίων με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και επανέλαβε την ελληνική θέση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με στόχο την επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων.