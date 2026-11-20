Στο ακροατήριο του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το πρωί η εκδίκαση της υπόθεσης του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο, αφού ενημερώθηκε με καθυστέρηση περίπου ενός έτους ότι έπασχε από καρκίνο.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκεται χειρουργός – γιατρός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ωστόσο, η υπεράσπιση της οικογένειας του εκλιπόντος επιμένει στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι η καθυστερημένη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της βιοψίας είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας και τελικά στον θάνατό του. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να κριθεί από το Δικαστήριο κατά την πρόοδο της διαδικασίας.

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Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση έφτασε στη στρατιωτική Δικαιοσύνη με μήνυση που κατέθεσε στα τέλη του 2024 ο αστυνομικός. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι το Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση το δείγμα βιοψίας που είχε ληφθεί, ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα. Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, ενώ η ασθένεια φαίνεται πως είχε προχωρήσει, όπως κατήγγειλε με τη μήνυσή του.

«Πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά»

Πρώτος μάρτυρας που εξετάστηκε ενώπιον των στρατιωτικών δικαστών ήταν ο γιος του 55χρονου, ο οποίος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του και τις συνέπειες που είχε η καθυστέρηση στην ενημέρωσή του για τη διάγνωση.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από τον ογκολόγο, εάν η διάγνωση είχε γίνει εγκαίρως, η ασθένεια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. «Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.

«Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο»

Στο Στρατοδικείο κατέθεσε και στέλεχος της χειρουργικής κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου, όπου είχε πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση. Όπως ανέφερε, ο ασθενής είχε αποχωρήσει από το Νοσοκομείο την επόμενη ημέρα της επέμβασης, χωρίς να έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ή κάτι ύποπτο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο ίδιος έκανε λόγο για διαχρονικό πρόβλημα καθυστερήσεων στην εξέταση των βιοψιών από το εργαστήριο. «Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα», κατέθεσε.

Όπως εξήγησε, όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της βιοψίας, ο καρκίνος είχε ήδη προχωρήσει και είχε δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. «Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων – γιατρών.

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Στο μικροσκόπιο και οι ευθύνες της διοίκησης

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης δεν περιορίστηκε μόνο στον παραπάνω (κατηγορούμενο) γιατρό. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάστηκαν και οι ευθύνες της τότε διοίκησης του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου έχει παραπεμφθεί να δικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.