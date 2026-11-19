Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο (βίντεο)
Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Πτώση άνδρα, ηλικίας 25 με 30 ετών, από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε γύρω στις 11:35 το πρωί. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Ο άνδρας φέρει πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στο ΑΧΕΠΑ. Το ΑΤ Λευκού Πύργου έχει αναλάβει
Ερευνάται αν πρόκειται για αυτοχειρία ή ατύχημα.
πηγή στην Google
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