Πτώση άνδρα, ηλικίας 25 με 30 ετών, από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε γύρω στις 11:35 το πρωί. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ο άνδρας φέρει πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στο ΑΧΕΠΑ. Το ΑΤ Λευκού Πύργου έχει αναλάβει

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Ερευνάται αν πρόκειται για αυτοχειρία ή ατύχημα.