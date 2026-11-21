Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη 1μμ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Διγενή στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

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Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου, χωρίς να εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα ,που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τα δύο από αυτά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ